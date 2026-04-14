Estados Unidos emite alerta para turistas que viajen a República Dominicana

El gobierno de Estados Unidos emitió recientemente una alerta para turistas que viajen a República Dominicana por las posibilidades de que se produzcan fuertes tormentas y lluvias intensas. Para quienes se encuentren en el territorio caribeño o deban viajar, los funcionarios compartieron consejos útiles a seguir, así como números de asistencia de emergencia. Los meteorólogos prevén que las precipitaciones continuarán este martes.

Alerta del Departamento de Estado por tormentas y lluvias en República Dominicana

Una gran parte de República Dominicana está bajo alerta por lluvias intensas por una zona de baja presión que genera tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Mientras el sistema es monitoreado por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), funcionarios de la administración del presidente Donald Trump publicaron una alerta para los turistas y ciudadanos norteamericanos.

Los turistas de Estados Unidos que viajen a República Dominicana deben mantenerse al tanto con las condiciones meteorológicas en medio de las tormentas Freepik - Freepik

En su cuenta de X, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) indicó que el COE emitió una alerta roja para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, junto con una alerta amarilla para 21 provincias y una alerta verde para cinco provincias adicionales.

En este panorama, quienes necesiten asistencia pueden llamar al 809-567-7775, número de la Embajada de EE.UU. en Santo Domingo para emergencias. Además, el gobierno aconsejó a las personas mantenerse al día con las condiciones meteorológicas, de carreteras y de agua a través de fuentes de noticias y fuentes oficiales del gobierno dominicano en http://coe.gob.do o a través de la aplicación móvil “alertaCOE”.

El DOS de Estados Unidos advirtió a los turistas sobre las alertas por tormentas emitidas por el COE de República Dominicana @TravelGov

Recomendaciones oficiales para turistas en República Dominicana ante lluvias intensas

Debido al panorama climático que enfrenta República Dominicana, las personas que se encuentran allí de vacaciones o por motivos especiales deben estar atentas y prevenidas para tomar medidas en caso de emergencia.

En este contexto, el DOS compartió en su página web oficial ciertos consejos para quienes estén en el país caribeño:

Evitar caminar, nadar o conducir a través de las aguas de la inundación.

Mantenerse alejado de los puentes.

Dirigirse a terrenos más elevados o a pisos superiores para evitar la crecida del agua.

Salir del vehículo si se queda atascado en el agua y caminar hacia un terreno más elevado si es seguro hacerlo; comprobar la profundidad del agua y que no tenga una corriente rápida (tan solo 15 centímetros en movimiento rápido pueden hacer caer a los adultos, y 30 centímetros en movimiento pueden desplazar los vehículos).

Permanecer dentro del vehículo si se queda atrapado en una corriente de agua rápida. Si el agua sube dentro del auto, refugiarse en el techo.

Contactar a la policía u otras autoridades si observa situaciones peligrosas y seguir las advertencias e indicaciones. En caso de emergencia, llamar al 911. El número central de la policía turística (POLITUR) es 809-200-3500 (atención en inglés) o a través de la aplicación móvil “POLITUR APP”.

Inscribirse en el Programa de Viajero Inteligente, que permite a la Embajada compartir información tanto de emergencia como rutinaria relevante para la República Dominicana.

Actualizar y revisar los planes de contingencia de la familia. Todos los ciudadanos estadounidenses deben tener medidas de evacuación que no dependan de la asistencia del gobierno.

Asegurarse de que los documentos de viaje estén actualizados y sean fácilmente accesibles.

Comunicarse con la familia y amigos si está a salvo y en condiciones seguras.

Estados Unidos compartió una lista de consejos para los turistas que viajan a República Dominicana Freepik

Pronóstico del clima en República Dominicana: lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento

Luego de varios días de lluvia, el territorio de República Dominicana continúa bajo pronósticos de tormentas eléctricas. Durante la última semana, las intensas precipitaciones dañaron más de 1000 viviendas, provocaron cortes de electricidad y agua y obligaron a las instituciones educativas a cerrar sus puertas, informó The Washington Post.

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Durante la mañana de este martes 14 de abril, se espera que continúen las lluvias en Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

De acuerdo con la información compartida por el Indomet en un mensaje de X, durante la tarde las lluvias disminuirán. No obstante, el calentamiento diurno y la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera generarán incrementos nubosos con aguaceros que serán más locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones se presentarán principalmente cerca de la zona costera del Gran Santo Domingo, así como en las provincias Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Santiago sur, La Vega y las sierras del suroeste, hasta las primeras horas nocturnas.