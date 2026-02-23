Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 25 y 35 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heavy snow and areas of blowing snow.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 23 a 33 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: heavy snow and areas of blowing snow.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 23 a 33 mph, Norte

: 23 a 33 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: heavy snow and areas of blowing snow

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 23 a 33 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: heavy snow and areas of blowing snow. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 24 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 22%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light snow. Probabilidad de precipitación: 43%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chance rain and snow. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: rain and snow likely. Probabilidad de precipitación: 68%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain and snow then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 17%.

