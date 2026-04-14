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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 66 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 16%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
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