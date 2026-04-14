Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 66 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Suroeste

: 2 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.