Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 25 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego probable lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 56%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 56%.
