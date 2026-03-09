Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego leve probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia y nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
