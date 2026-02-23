Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 34 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heavy snow and areas of blowing snow.

La probabilidad de precipitación de 95%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 21 a 30 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: heavy snow and areas of blowing snow.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 21 a 30 mph, Norte

: 21 a 30 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 95%

: 95% Pronóstico: heavy snow and areas of blowing snow

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 21 a 30 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: heavy snow and areas of blowing snow. Probabilidad de precipitación : 95%.

: 95%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light snow. Probabilidad de precipitación: 45%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chance rain and snow. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: rain likely. Probabilidad de precipitación: 67%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain and snow then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 17%.