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Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril City of Mesa, Arizona Government

El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 58 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Phoenix

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Phoenix, Arizona

Hoy 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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