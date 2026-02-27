Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 12 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos
El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 45%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
