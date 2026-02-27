Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Rochester



El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 45%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.