Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 17 a 21 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 17 a 21 mph, Oeste

: 17 a 21 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 16%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 63%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.