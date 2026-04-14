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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de abril Andre Carrotflower

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 14 de abril la temperatura rondará entre 58 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 65%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 13 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 13 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 65%
  • Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 39%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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