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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril www.syr.gov

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 59 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 18 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 13 a 18 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 22%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

Hoy 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 43%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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