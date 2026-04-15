Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 59 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 18 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 18 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
Hoy 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 43%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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