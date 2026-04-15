Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 59 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 18 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 13 a 18 mph, Oeste

: 13 a 18 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

Hoy 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 43%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.