Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 21 y 28 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sur

: 3 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia y nieve luego probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.