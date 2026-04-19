Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de abril al 24 de abril

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 26 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Noroeste

: 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.