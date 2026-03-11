Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 38 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 64%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Rockford



El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 64%.

A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 66%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 30 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 66%.

A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 31%.

A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 74%.

A la noche, se espera una temperatura de 11 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 58%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones de nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

A la noche, se espera una temperatura de 6 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.