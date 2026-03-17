Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 18 y 23 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: nieve. Probabilidad de precipitación: 91%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 23 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.