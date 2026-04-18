Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 31 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 20 mph, Oestenoroeste

: 20 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 17%

: 17% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de heladas. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego heladas generalizadas. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: heladas generalizadas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 51%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.