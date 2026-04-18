Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 31 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 20 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 20 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de heladas. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego heladas generalizadas. Probabilidad de precipitación: 12%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: heladas generalizadas y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 51%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
LA NACION
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