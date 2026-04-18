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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril wikime

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 31 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 20 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 17%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de heladas. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego heladas generalizadas. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: heladas generalizadas y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 51%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
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