Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 26 y 34 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve posibilidad de nieve.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve posibilidad de nieve.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: leve posibilidad de nieve

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve posibilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 59%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.
