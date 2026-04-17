Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 51 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Oestesuroeste

: 2 a 7 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.