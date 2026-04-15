Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 51 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 14 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
Hoy 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 47%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 25%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Abbott vs. Hinojosa: actualizaciones recientes de las encuestas en Texas en abril 2026
- 2
Cómo las políticas de Ron DeSantis a favor del ICE han influido en la vida de los migrantes en Florida
- 3
Es oficial: los nombramientos de Greg Abbott en Texas que impactarán en la educación en abril 2026
- 4
El megaproyecto con el que DeSantis busca generar una ola de trabajo en el sur de Florida