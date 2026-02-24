Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 55 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 90%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Sur

: 7 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 90%

: 90% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 90%.

: 90%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 41%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.