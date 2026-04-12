Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 50 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Oestenoroeste

: 2 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.