Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 44 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 7 mph, Nornoreste

: 1 a 7 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San José, California

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.