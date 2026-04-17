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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana@snow_d0c / Twitter

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 44 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 7 mph, Nornoreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San José, California

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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