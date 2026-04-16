Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 46 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 14 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 27%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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