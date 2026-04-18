LA NACION

Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril Noah Berger - FR34727 AP

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 44 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 7 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 70%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Nueva York: Mamdani lanza plan de seguros para 100.000 viviendas accesibles
    1

    Buenas noticias en Nueva York: el plan de seguros de Mamdani que beneficiaría a 100 mil propietarios en NYC

  2. 2

    Buenas noticias en California: Newsom anuncia créditos en las facturas de millones de propietarios

  3. El gobierno de Trump quiere que reporten información migratoria
    3

    Avanza el ICE sobre los bancos de EE.UU.: el gobierno de Trump quiere que reporten información migratoria

  4. Dónde se prohibirán los autos en Nueva York y qué avenidas se sumarían al plan de Mamdani
    4

    Es oficial: dónde se prohibirán los autos en Nueva York y qué avenidas se sumarían al plan de Mamdani