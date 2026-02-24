Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que hoy 24 de febrero las temperaturas rondarán los 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.
La probabilidad de precipitación de 85%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 85%
- Pronóstico: lluvia
El pronóstico para los próximos días en San José, California
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 85%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
- 2
Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026
- 3
Mamdani sube el salario a US$30 por hora a trabajadores del DSNY de Nueva York y abre contrataciones: cómo anotarse
- 4
La revancha es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en EE.UU.