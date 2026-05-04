Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Estados Unidos y por qué cambia la fecha

Este 2026, el Día de la Madre en Estados Unidos se celebrará el 10 de mayo. La jornada festiva cambia de fecha cada año porque la tradición consiste en festejarla el segundo domingo del mes.

Por qué el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo: el origen histórico en EE.UU.

La fecha de este festejo varía cada año dentro del calendario estadounidense debido a su estructura móvil; siempre oscila entre el 8 y el 14 de mayo, según la coincidencia dominical.

La activista Anna M. Jarvis impulsó la creación del Día de la Madre en EE.UU. tras el fallecimiento de su madre en 1905. En 1907 organizó el primer evento privado en su honor y trabajó para concretar un día nacional en honor a su progenitora.

En ese marco, el primer evento oficial tuvo lugar en Grafton, Virginia Occidental, en el año 1908 como un tributo a los sacrificios maternales, de acuerdo con lo que consignó The Farmers’ Almanac.

La iniciativa ganó apoyo rápidamente en todo el territorio estadounidense mediante cartas a líderes cívicos y políticos. Así fue como el entonces presidente Woodrow Wilson declaró oficialmente el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre en 1914.

Sin embargo, Jarvis rechazó posteriormente la comercialización de su propuesta original por el enfoque en regalos costosos. Ella defendía la “gratitud sincera” y las cartas escritas a mano sobre las tarjetas de felicitación compradas en tiendas.

Desayunos en la cama y reuniones: cómo se celebra el Día de la Madre en EE.UU.

Además de la costumbre de realizar regalos, las familias suelen organizar desayunos en la cama o reuniones con platos frescos y coloridos, según The Farmers’ Almanac. El menú habitual incluye magdalenas de limón, ensaladas de frutas, quiches de espinacas y parfaits de yogur.

Una opción popular son las tostadas francesas al horno con frutos rojos. En este plato, se utiliza el pan del día anterior, huevos, leche, jarabe de arce, vainilla, canela y mantequilla.

El Día de la Madre 2026 se celebrará el domingo 10 de mayo PeopleImages - Shutterstock

Para su preparación, se debe sumergir el pan en la mezcla líquida y hornear a 175 °C durante 45 minutos. El resultado final es típico por su tono dorado y se acompaña con azúcar glas y frutas frescas.

Por otro lado, las magdalenas de huevo con hierbas son una alternativa sencilla y también habitual. En este caso, contienen queso cheddar, cebollino, pimientos y espinacas, ideales para preparar con antelación a la reunión familiar.

Con fechas distintas: cuándo se celebra el Día de la Madre en países latinos

Al igual que EE.UU., países como Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela mantienen la tradición de celebrar el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, según Bloomberg.

Con fechas distintas: cuándo se celebra el Día de la Madre en países latinos Yuganov Konstantin - Shutterstock

Sin embargo, por otro lado, existen naciones latinas que lo hacen en días diferentes o fechas fijas. Los días habituales en cada país son: