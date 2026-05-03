El cálculo que empuja a más residentes de Florida a elegir el tren Brightline en lugar del auto: 20% más pasajeros

En marzo de 2026, en Florida, el servicio ferroviario Brightline registró un aumento superior al 20% en su cantidad de pasajeros frente al mismo mes del año anterior. La tendencia tiene lugar en un escenario de suba del precio de la gasolina que encarece los viajes en auto y lleva a los residentes a recalcular costos entre combustible, peajes y estacionamiento al momento de elegir cómo trasladarse.

Precio de la gasolina en Florida impulsa el uso del tren Brightline en rutas clave como Miami-Orlando

Este fenómeno se da en un contexto económico más complejo, donde el costo de vida y los gastos cotidianos obligan a muchos usuarios a revisar sus decisiones de consumo. Según un informe de NPR, el precio promedio del galón superó los US$4 a nivel nacional, lo que impulsó un crecimiento en el uso del transporte ferroviario en Estados Unidos.

Este dato se ubica entre los más altos de los últimos meses y genera un efecto sobre los hábitos de movilidad de millones de personas.

El encarecimiento del combustible llevó a muchos usuarios a replantear sus opciones de movilidad, especialmente en trayectos como el que conecta Miami con Orlando, uno de los corredores más transitados del estado de Florida tanto por residentes como por turistas.

De acuerdo con expertos de NPR, los viajeros comenzaron a considerar, además del precio de la gasolina, otros costos asociados al uso del automóvil, como peajes y estacionamiento. A esto se suman factores como el desgaste del vehículo y el tiempo invertido en el tránsito, que en grandes ciudades puede ser significativo.

En ese contexto, el tren aparece como una alternativa con mayor previsibilidad en el gasto total. “Cuando los pasajeros hacen el cálculo entre gasolina, peajes y estacionamiento, Brightline suele resultar más conveniente”, explicó el CEO de la compañía, Patrick Goddard, en declaraciones citadas por NPR.

Brightline se consolida en 2026 como la única alternativa ferroviaria de alta velocidad en Estados Unidos fuera del noreste Imagen ilustrativa generada con IA

Aumento del combustible en EE.UU.: Amtrak y Brightline registran más pasajeros en marzo

El fenómeno se replica en otras partes del país. La empresa ferroviaria nacional Amtrak informó un aumento del 5% en pasajeros en marzo en comparación con el año anterior, lo que confirma una tendencia sostenida hacia el transporte en tren.

NPR informó que en otras fases de aumento del costo del combustible se vio la misma conducta, en las que algunos usuarios eligen viajar en tren en lugar de automóvil para reducir gastos de transporte y evitar la incertidumbre del precio del viaje.

Ese cambio quedó en evidencia por testimonios que fueron revelados por NPR. Varios pasajeros indicaron que llenar el tanque puede suponer un alto costo en viajes largos, particularmente en trayectos interestatales. Esto, según sus testimonios, inclina la decisión hacia opciones más económicas.

Por otro lado, los expertos explican que el transporte ferroviario brinda beneficios extras, como la oportunidad de trabajar durante el viaje, mayor comodidad y una menor exposición al estrés del tráfico. La decisión de los usuarios también se ve afectada por estos factores.

Varios pasajeros indicaron que llenar el tanque puede suponer un alto costo en viajes largos, por lo que prefieren tomar el tren Brightline

Cabe destacar que los resultados de marzo fueron los más positivos desde el inicio de operaciones para Brightline en Florida, lo cual fortaleció su posición como una de las opciones más importantes para el transporte regional.

El CEO de la compañía sostuvo que se trató del mejor mes en la historia del servicio en todas sus métricas, en un escenario en el que también influyen factores como los tiempos de espera en aeropuertos y el costo de los vuelos, que en muchos casos resultan menos competitivos frente al tren para distancias medias.