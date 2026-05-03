El cálculo que empuja a más residentes de Florida a elegir el tren Brightline en lugar del auto: 20% más pasajeros
El aumento en el precio de la gasolina modifica los hábitos de transporte en Estados Unidos y, en el Estado del Sol, cada vez más personas optan por esta alternativa
- 4 minutos de lectura'
En marzo de 2026, en Florida, el servicio ferroviario Brightline registró un aumento superior al 20% en su cantidad de pasajeros frente al mismo mes del año anterior. La tendencia tiene lugar en un escenario de suba del precio de la gasolina que encarece los viajes en auto y lleva a los residentes a recalcular costos entre combustible, peajes y estacionamiento al momento de elegir cómo trasladarse.
Precio de la gasolina en Florida impulsa el uso del tren Brightline en rutas clave como Miami-Orlando
Este fenómeno se da en un contexto económico más complejo, donde el costo de vida y los gastos cotidianos obligan a muchos usuarios a revisar sus decisiones de consumo. Según un informe de NPR, el precio promedio del galón superó los US$4 a nivel nacional, lo que impulsó un crecimiento en el uso del transporte ferroviario en Estados Unidos.
Este dato se ubica entre los más altos de los últimos meses y genera un efecto sobre los hábitos de movilidad de millones de personas.
El encarecimiento del combustible llevó a muchos usuarios a replantear sus opciones de movilidad, especialmente en trayectos como el que conecta Miami con Orlando, uno de los corredores más transitados del estado de Florida tanto por residentes como por turistas.
De acuerdo con expertos de NPR, los viajeros comenzaron a considerar, además del precio de la gasolina, otros costos asociados al uso del automóvil, como peajes y estacionamiento. A esto se suman factores como el desgaste del vehículo y el tiempo invertido en el tránsito, que en grandes ciudades puede ser significativo.
En ese contexto, el tren aparece como una alternativa con mayor previsibilidad en el gasto total. “Cuando los pasajeros hacen el cálculo entre gasolina, peajes y estacionamiento, Brightline suele resultar más conveniente”, explicó el CEO de la compañía, Patrick Goddard, en declaraciones citadas por NPR.
Aumento del combustible en EE.UU.: Amtrak y Brightline registran más pasajeros en marzo
El fenómeno se replica en otras partes del país. La empresa ferroviaria nacional Amtrak informó un aumento del 5% en pasajeros en marzo en comparación con el año anterior, lo que confirma una tendencia sostenida hacia el transporte en tren.
NPR informó que en otras fases de aumento del costo del combustible se vio la misma conducta, en las que algunos usuarios eligen viajar en tren en lugar de automóvil para reducir gastos de transporte y evitar la incertidumbre del precio del viaje.
Ese cambio quedó en evidencia por testimonios que fueron revelados por NPR. Varios pasajeros indicaron que llenar el tanque puede suponer un alto costo en viajes largos, particularmente en trayectos interestatales. Esto, según sus testimonios, inclina la decisión hacia opciones más económicas.
Por otro lado, los expertos explican que el transporte ferroviario brinda beneficios extras, como la oportunidad de trabajar durante el viaje, mayor comodidad y una menor exposición al estrés del tráfico. La decisión de los usuarios también se ve afectada por estos factores.
Cabe destacar que los resultados de marzo fueron los más positivos desde el inicio de operaciones para Brightline en Florida, lo cual fortaleció su posición como una de las opciones más importantes para el transporte regional.
El CEO de la compañía sostuvo que se trató del mejor mes en la historia del servicio en todas sus métricas, en un escenario en el que también influyen factores como los tiempos de espera en aeropuertos y el costo de los vuelos, que en muchos casos resultan menos competitivos frente al tren para distancias medias.
Otras noticias de Agenda EEUU
Apoyo social. Dónde entregan comida fresca gratis en Florida durante la primera semana de mayo 2026
Antes del Mundial. La ciudad de California que incluirá cámaras corporales, lectores de matrículas y otras tecnologías
Illinois. Avanza una nueva ley para bicicletas eléctricas y scooters: licencia obligatoria si superan 28 mph
- 1
Marta Kostyuk venció a Mirra Andreeva y se coronó en el WTA 1000 de Madrid
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 3 al 9 de mayo de 2026
- 3
La opinión y cautela de los expertos ante la probabilidad de que se desarrolle una versión extrema de El Niño en la Argentina
- 4
Norma Aleandro: la gran figura del arte y del espectáculo de la Argentina cumple hoy 90 años