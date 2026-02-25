Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 55 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Noroeste

: 1 a 6 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: niebla dispersa luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.