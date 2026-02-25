Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 55 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: niebla dispersa luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 69%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 5%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
