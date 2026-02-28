Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 56 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Noroeste

: 1 a 6 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.