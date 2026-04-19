Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de abril al 24 de abril

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 48 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 54%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos de lluvia.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Sur

: 6 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 54%

: 54% Pronóstico: probabilidad de chubascos de lluvia

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 90%.

: 90%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 90%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.