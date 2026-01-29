LA NACION

Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 16 y 18 grados Fahrenheit este 29 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días

Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que la temperatura rondará entre 16 y 18 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Chubascos de nieve probables, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 71 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Chubascos de nieve probables.

El tiempo en la noche en New York

Temperatura: 18 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Oeste.

La probabilidad de precipitación es de 71.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en New York, Syracuse

El jueves 29 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 71.
  • A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente nublado luego probables nevadas aisladas. Probabilidad de precipitación: 77.

El jueves 29 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 3 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 73.
  • A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 53.

El viernes 30 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 1 grados Fahrenheit, con un viento de 1 to 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 47.
  • A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 33.

El sábado 31 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de -3 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15.
  • A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 8.

El domingo 1 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 8 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 8.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 6.

El lunes 2 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 11.
  • A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación: 18.

El martes 3 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 13.
