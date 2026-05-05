Tiene 18 años, creció en EE.UU. y fue deportado a Honduras: “Me quitaron todos los sueños”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) concretó recientemente la deportación de Axel Archaga Ríos, un joven de 18 años que creció en Estados Unidos luego de escapar de la violencia doméstica en Honduras. Según los registros, cursaba el último año de secundaria y fue detenido por una infracción de tránsito antes de ser trasladado a custodia federal. En una entrevista reciente, afirmó que le quitaron “todos los sueños” al expulsarlo.

El migrante que creció en EE.UU. y fue deportado a Honduras

En 2014, con tan solo seis años, Archaga Ríos ingresó a EE.UU. tras cruzar la frontera con Texas junto a su madre. Según el testimonio de su abogado, en diálogo con CBS News, la familia huía de la violencia doméstica en Honduras, por lo que al llegar al puesto de control solicitó asilo.

El joven de 18 años que fue deportado de EE.UU. a Honduras cursaba el penúltimo año en la escuela secundaria Dunwoody @cornejo.cornejo.law

Al arribar a tan corta edad, el joven creció en EE.UU. rodeado de su familia latina, y pasó casi toda su vida en el territorio. Su vida dio un giro dramático en los últimos meses, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias.

La deportación hacia Honduras

El 27 de marzo pasado, fue arrestado durante un control de tráfico por supuestamente saltarse una señal de “pare” y conducir sin una licencia válida. Pese a que fue liberado dos días después, la Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb lo trasladó a la custodia del ICE, donde pasó varias semanas hasta ser expulsado del país.

“El ICE ordenó su expulsión y ahora se encuentra en Honduras. Es una lástima... ni siquiera esperaron a que el juez evaluara el caso y decidiera reabrirlo”, declaró Alexandros Cornejo, abogado de Ríos.

En una entrevista con CNN, luego de ser enviado a su país de origen, el migrante lamentó la situación. “Nunca pensé que iba a regresar a Honduras, y me mandaron de regreso. Me quitaron todos mis sueños”, expresó.

Los agentes del ICE arrestaron al joven de Honduras tras su liberación de la cárcel del condado y lo trasladaron a un centro de detención American Immigration Council - American Immigration Council

El proceso migratorio del joven deportado a Honduras

Según su testimonio, Archaga Ríos no supo que estaba sujeto al proceso de remoción hasta que ingresó a la cárcel del condado de DeKalb.

“Le pregunté a los guardias qué estaba pasando, porque tenía mis cosas listas. Me dijeron que Trump ya no me quería en Estados Unidos, y que iba a ser deportado”, señaló.

Autoridades federales de inmigración aseguraron que Ríos ingresó a Estados Unidos en 2014 y se le emitió una orden de deportación definitiva en 2015. Por su parte, Cornejo sostuvo que la familia tenía una solicitud de asilo pendiente, y agregó que las inasistencias a las audiencias judiciales hace años motivaron la orden de expulsión.

“La madre tuvo que mudarse de Florida a Georgia. Como consecuencia, no tuvo ningún tipo de notificación de que tenía una audiencia con el juez de inmigración”, relató.

En las semanas previas, Cornejo solicitó una suspensión del proceso de remoción y comenzó a trabajar para reabrir el caso en Florida. Sin embargo, las autoridades no permitieron avanzar con los trámites legales y procedieron con la remoción.

Qué pasará con el joven deportado de EE.UU. a Honduras

Ahora que Ríos se encuentra en Honduras, sus opciones legales se redujeron. Los expertos en inmigración indicaron que reabrir casos tras la deportación es posible, pero difícil y a menudo prolongado.

“Ama este país, porque aquí se ha criado. Respeta mucho las leyes, nunca ha tenido ningún problema legal, se ha dedicado a estudiar”, comentó su madre en diálogo con CNN.

Ya en Honduras, Ríos intenta reanudar su vida con su abuela materna, quien manifestó que se le “partió el corazón” al verlo llegar. Además, su sueño de convertirse en militar se esfumó al completarse la deportación.

“Hice del primer grado hasta el 11 en Estados Unidos. Tenía un año más para terminar la escuela, y me quitaron todo”, concluyó.