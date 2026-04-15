Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 62 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 89%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 89%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
Hoy 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 72%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 58%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
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