Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de abril

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que hoy 15 de abril la temperatura rondará entre 62 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 89%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Suroeste

: 2 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 89%

: 89% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

Hoy 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 72%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 58%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.