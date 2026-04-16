Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 55 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 67%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Suroeste

: 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 67%

: 67% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.