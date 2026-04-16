Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 55 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 67%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 67%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
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