Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 38 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 16 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 16 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 98%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 98%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
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