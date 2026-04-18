Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 38 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 16 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 9 a 16 mph, Sureste

: 9 a 16 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 98%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 98%.

: 98%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.