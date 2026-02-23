Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 13 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chance snow showers.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 16 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chance snow showers.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 12 a 16 mph, Noroeste

: 12 a 16 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: chance snow showers

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: snow showers likely then light snow likely. Probabilidad de precipitación: 71%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 70%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 65%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance light snow then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación: 38%.