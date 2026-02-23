Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 13 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chance snow showers.
La probabilidad de precipitación de 36%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 16 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chance snow showers.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 16 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 36%
- Pronóstico: chance snow showers
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: snow showers likely then light snow likely. Probabilidad de precipitación: 71%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 70%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 65%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación: 53%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance light snow then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación: 38%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir
- 2
Cómo eran los capibaras hace millones de años: migraciones, gigantes prehistóricos y extinciones
- 3
Avanza el ICE: el mapa que muestra la influencia y aplicación del acuerdo 287(g) contra inmigrantes en EE.UU.
- 4
Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026