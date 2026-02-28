LA NACION

Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 60 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 42%
  • Pronóstico: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de lluvia luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado luego posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
