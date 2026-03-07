Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 67 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla dispersa, luego soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
