Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 66 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 6%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
