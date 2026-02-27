LA NACION

Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaWikimedia Commons

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 57 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tucson

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Tucson, Arizona

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Una foto filtrada de Hillary Clinton obligó a pausar su testimonio a puertas cerradas sobre el caso Epstein
    1

    Expectativa en EE.UU.: los Clinton testifican ante un comité del Congreso por el caso Epstein

  2. La ley que busca eliminar el uso de celulares en las escuelas de Illinois
    2

    J.B. Pritzker vuelve a insistir: la ley que busca eliminar el uso de celulares en las escuelas de Illinois

  3. La Justicia autoriza al IRS a compartir direcciones de inmigrantes con el ICE
    3

    Alerta para quienes usan ITIN: la Justicia autoriza al IRS a compartir direcciones de inmigrantes con el ICE

  4. Qué pasará con el dinero de los aranceles tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU.
    4

    La verdad sobre el cheque de US$2000: qué pasará con el dinero de los aranceles tras el fallo de la Corte Suprema