Reducción de vuelos: United Airlines confirmó que podría eliminar el 5% de sus vuelos

La aerolínea United Airlines registró este miércoles 15 de abril una ola de cancelaciones y retrasos en sus rutas hacia Estados Unidos debido a conflictos laborales en Europa. Las interrupciones coinciden con una advertencia global sobre la falta de combustible de aviación por la situación del estrecho de Ormuz, en Oriente Medio.

Alerta de United Airlines y recortes de vuelos en Estados Unidos

La situación operativa para los transportistas estadounidenses es cada vez más complicada. Según reportó USA Today, United Airlines sugirió que podría recortar hasta un 5% de su programación de vuelos en el tercer trimestre si los precios del combustible no bajan y el suministro no se estabiliza.

La aerolínea United Airlines registró este miércoles 15 de abril una ola de cancelaciones SAUL LOEB - AFP

De acuerdo con declaraciones de Giacomo Santangelo, profesor de economía en la Universidad de Fordham, al medio citado, esta medida responde a un contexto donde la oferta de hidrocarburos es insuficiente para mantener la conectividad mundial en la actualidad. “Estamos en una escasez global de combustible para aviones en este momento”, afirmó.

El experto señaló que aerolíneas como Air New Zealand ya cancelan trayectos, y que los operadores de Estados Unidos podrían seguir ese camino si no tienen la certeza de poder repostar en aeropuertos extranjeros para sus vuelos de regreso.

Crisis en los centros de conexión y huelgas en los aeropuertos

A la falta de insumos se suma el caos provocado por la huelga de pilotos de Lufthansa, que demandan mejores salarios.

De acuerdo con los registros de FlightAware, United Airlines reportó el martes 14 de abril 540 retrasos a nivel mundial, lo que la posicionó como la segunda aerolínea estadounidense con mayor cantidad de vuelos afectados.

United Airlines reportó el martes 14 de abril 540 retrasos a nivel mundial (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Los principales problemas se concentran en Frankfurt (FRA) y Múnich (MUC), donde las cancelaciones masivas impiden la normal operación de los vuelos de conexión hacia ciudades como Nueva York, Chicago y Washington.

La empresa amplió su política de cambios flexibles para permitir que los pasajeros con pasajes comprados antes del 10 de abril reprogramen sus viajes hasta este viernes 17 de abril sin cargos adicionales.

Consecuencias económicas del bloqueo en Ormuz y cancelaciones masivas en EE.UU.

El factor energético es la mayor amenaza a largo plazo para el turismo en Estados Unidos. El cierre del estrecho de Ormuz ya eliminó aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, según datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés).

Esta reducción del suministro impulsa el precio del combustible hacia los US$1838 por tonelada, un aumento importante comparado con los US$831 previos al conflicto.

“Si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado durante los próximos 12 a 18 meses, se estima una reducción del 30% o quizás el 40% de los asientos disponibles a nivel mundial”, señaló Diane Merians Penaloza, docente de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés).

Ahora, muchas aerolíneas ya optaron por aumentar las tarifas de las maletas facturadas para compensar los costos operativos antes de tocar los precios de los boletos.

Muchas aerolíneas ya optaron por aumentar las tarifas de las maletas facturadas

Recomendaciones para los viajeros de verano

Ante la incertidumbre, los especialistas sugieren a los usuarios de Estados Unidos que tengan paciencia. “Hay que ser flexible. No te cases con tu horario. Es probable que cambie”, advirtió Santangelo a USA Today.

La recomendación oficial del experto para los pasajeros de United Airlines es monitorear el estado de su vuelo de manera diaria y no esperar notificaciones automáticas.