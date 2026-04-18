Comida gratis para embarazadas en EE.UU. sin importar el estatus migratorio, así funciona

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) ofrece alimentos y educación nutricional en Estados Unidos. Se trata de una ayuda federal que incluye apoyo nutricional y derivaciones a servicios de salud para familias con bajos ingresos económicos, y las mujeres embarazadas son elegibles para obtenerla.

Quiénes pueden recibir comida gratis en el programa WIC

Las mujeres embarazadas en etapa de amamantamiento o en periodo posparto (hasta seis meses después de haber tenido a su hijo) califican para el beneficio del WIC, de acuerdo con el sitio oficial del gobierno de EE.UU. El programa también acepta solicitudes para niños menores de cinco años de edad.

WIC está destinado a mujeres embarazadas, en período de lactancia y con niños de hasta cinco años Freepik

Padres, abuelos y familias adoptivas a cargo de un menor pueden gestionar la ayuda directamente. Si bien no exige ciudadanía ni estatus migratorio regular, la elegibilidad sí depende de criterios específicos de ingreso mínimo, salud y residencia estatal

Si bien el gobierno federal financia la iniciativa, cada estado administra sus propios recursos y procesos. Los solicitantes deben contactar a la oficina estatal correspondiente para iniciar su trámite.

Condiciones de ingreso para calificar al programa WIC en EE.UU.

De acuerdo con el Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), hay algunos requisitos financieros que los beneficiarios deben cumplir para calificar al programa WIC.

Recibir el Medicaid o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP , por sus siglas en inglés).

o el , por sus siglas en inglés). En caso de no poseer ninguno de los beneficios mencionados, la persona tendrá que percibir ingresos iguales o inferiores a los límites del programa WIC.

La agencia federal dispone de una herramienta online para que los solicitantes puedan comprobar de forma sencilla su elegibilidad. Para ello, deberán completar datos como la cantidad de personas que integran su hogar y el estado en el que viven.

Las mujeres embarazadas o en etapa de posparto pueden recibir los beneficios del programa WIC Getty Images

A su vez, todos los solicitantes tendrán que someterse a un chequeo médico “sencillo y gratuito” realizado por el personal de WIC previo a la inscripción. Los profesionales del programa utilizan esta información del examen para personalizar los beneficios y servicios.

Documentos necesarios para solicitar el WIC en EE.UU.

Cuando el solicitante establezca una cita para solicitar el beneficio WIC, el personal del programa le indicará previamente la documentación que deberá presentar. Según muestra el USDA en su sitio oficial, serán necesarios papeles como:

Una identificación , como una licencia de conducir o una identificación estatal, pasaporte, certificado de nacimiento, identificación del empleador o de la escuela, tarjeta de beneficios de salud o tarjeta de cuna para cada persona.

, como una licencia de conducir o una identificación estatal, pasaporte, certificado de nacimiento, identificación del empleador o de la escuela, tarjeta de beneficios de salud o tarjeta de cuna para cada persona. Comprobante de domicilio , como una factura reciente que verifique su dirección actual.

, como una factura reciente que verifique su dirección actual. Documentación de SNAP, Medicaid o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). En caso de no contar con ninguno, el solicitante deberá mostrar un comprobante de ingresos, como recibos o declaraciones de impuestos.

Principales beneficios de obtener el WIC en EE.UU.

De acuerdo con el portal del USDA, el programa WIC aportará varios beneficios relacionados con la salud para quienes lo obtengan: