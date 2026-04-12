Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 59 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 20 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 5 a 20 mph, Sursuroeste

: 5 a 20 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.