Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 52%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia débil, luego posibilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de nieve débil, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 83%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 57%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 26%.