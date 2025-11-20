Clima hoy en EE.UU.: lluvias torrenciales con riesgo de inundaciones y otras alertas este jueves 20 de noviembre

Un sistema de tormentas de gran escala avanzará sobre Estados Unidos y definirá las condiciones del tiempo de este jueves, con lluvias torrenciales, riesgo de inundaciones repentinas, actividad eléctrica intensa y nevadas en zonas montañosas del oeste. Aunque algunos sectores recibirán precipitaciones beneficiosas tras meses de sequía, la mayor parte del territorio afectado enfrentará un panorama complejo, marcado por chaparrones persistentes, ráfagas fuertes y un ambiente inestable.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el sur y centro de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que este jueves se instalará un escenario de alta peligrosidad en extensas áreas del sur y centro del país norteamericano. La combinación de un sistema de baja presión que se desplaza desde el suroeste y el ascenso de humedad cálida del Golfo generará precipitaciones abundantes, tormentas eléctricas recurrentes y acumulados que podrían desbordar arroyos y ríos menores.

El NWS emitió un riesgo moderado de lluvias excesivas sobre sectores de las Llanuras del Sur, un nivel que representa un tres de cuatro en la escala oficial.

Según esta evaluación, numerosas inundaciones repentinas serán posibles durante la jornada y la madrugada siguiente, con especial vulnerabilidad en zonas urbanas mal drenadas y cursos de agua pequeños.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Texas y Oklahoma, pero abarcarán también partes de Arkansas, Kansas y Missouri.

AccuWeather detalló que entre el Río Grande, en el extremo sur de Texas, y el valle del Mississippi, en Missouri, se proyectará una franja extensa con acumulados generales de una a cuatro pulgadas (2,5 a 10 centímetros) de lluvia.

Tormentas eléctricas y riesgo de tiempo severo

El análisis del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) confirmó que el ambiente atmosférico estará suficientemente inestable para favorecer el desarrollo de tormentas fuertes, especialmente en Texas, Oklahoma y sectores cercanos. Aunque la agencia marcó un riesgo marginal, esto implicará la posibilidad de episodios aislados pero potencialmente intensos.

Las tormentas podrían dejar ráfagas severas , especialmente si se organizan en líneas breves o células individuales.

, especialmente si se organizan en líneas breves o células individuales. También habrá un riesgo acotado de granizo y la eventual formación de uno o dos tornados breves , principalmente si alguna supercélula logra consolidarse durante la tarde.

y la eventual formación de uno o dos , principalmente si alguna supercélula logra consolidarse durante la tarde. El SPC explicó que el avance de un “shortwave” en niveles medios y la presencia de un chorro de bajo nivel favorecerán el desarrollo de actividad eléctrica desde el oeste de Texas hasta el centro de Oklahoma durante la mañana, con continuidad hacia la noche.

Impacto regional de las tormentas: de Texas hasta Missouri

El fenómeno abarcará una franja de aproximadamente 900 millas (1448 km), desde el sur de Texas hasta Missouri. Varias ciudades importantes podrían experimentar anegamientos repentinos por la combinación de lluvia intensa y suelos saturados.

San Antonio, Austin y Dallas enfrentarán períodos de aguaceros capaces de ocasionar demoras en rutas y arterias principales.

enfrentarán períodos de aguaceros capaces de ocasionar demoras en rutas y arterias principales. Oklahoma City y Tulsa recibirán tormentas fuertes que, en algunos momentos, podrían generar ráfagas intensas y lluvias torrenciales.

recibirán tormentas fuertes que, en algunos momentos, podrían generar ráfagas intensas y lluvias torrenciales. Little Rock y Fort Smith también estarán expuestas a posibles inundaciones urbanas, mientras que en Kansas City, Wichita y St. Louis se verán oleadas de precipitaciones intermitentes pero abundantes.

El NWS anticipó que durante la noche la zona de lluvias avanzará hacia el valle del Tennessee y el valle del Ohio, para luego extenderse hasta los Apalaches centrales y el Atlántico medio. Para el viernes, las precipitaciones continuarán su desplazamiento hacia el noreste y empezarán a disminuir hacia el sábado.

Nevadas en zonas elevadas del oeste de EE.UU.

Mientras el centro lidia con las lluvias, el oeste vivirá un escenario diferente. El ingreso de un frente por la costa del Pacífico aportará lluvias ligeras en el noroeste y centro de California, acompañado de nevadas leves en cadenas montañosas.

El oeste registrará nevadas leves en cadenas montañosas elevadas, que incluyen la Sierra Nevada, las montañas del sur de Utah y las del oeste de Colorado NWS

El NWS indicó que las montañas del sur de Utah, las del oeste de Colorado y la Sierra Nevada registrarán nieve ligera en altitudes superiores, una situación habitual con el paso de estos sistemas.

Las precipitaciones invernales se intensificarán brevemente cuando la baja presión avance tierra adentro durante la noche, antes de moverse hacia el noroeste de México el viernes.

Para el viernes y sábado, otro sistema más débil ingresará al Pacífico noroeste, lo que dejará lloviznas adicionales y nieve en las cumbres más altas.

Las alturas superiores a las cuales aparecerá la nieve variarán según la región, pero el NWS ya adelantó que las acumulaciones serán modestas y no se prevén cierres significativos de rutas en elevaciones intermedias. En zonas que superen los 5000 pies (1524 metros), las probabilidades de nieve serán mayores, aunque los volúmenes previstos se mantendrán bajos.