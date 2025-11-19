Para migrantes: cómo es la regla de los 30 meses del Uscis, esencial para obtener la ciudadanía americana

La mayoría de los residentes permanentes en EE.UU. optan por solicitar la ciudadanía americana a través de la naturalización. Para llevar a cabo el proceso se deben cumplir una serie de reglas dispuestas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), como la de los 30 meses.

Ciudadanía americana: así funciona la regla de los 30 meses del Uscis

La naturalización (Formulario N-400) es el proceso mediante el cual un nacido fuera de Estados Unidos se convierte voluntariamente en ciudadano estadounidense. A los titulares de una green card normalmente se les pide cumplir con tener el estatus por al menos cinco años, entre otros requisitos esenciales.

El Formulario N-400, Solicitud de Naturalización se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. Freepik

En el Manual de Políticas de la agencia se indica que, por lo general, se exige a los solicitantes que hayan estado físicamente presentes en EE.UU. durante al menos la mitad del tiempo requerido para su residencia continua.

Esto significa que conforme al artículo 316(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) deben demostrar su presencia física en Estados Unidos durante al menos 30 meses (913 días) antes de presentar la solicitud.

Qué significa la presencia física para obtener la ciudadanía

El organismo explica que la presencia física se refiere al número de días que el solicitante debe estar físicamente en EE.UU. durante el período legal hasta la fecha de presentación de la solicitud de la ciudadanía.

El Uscis también requiere la prueba de que se ha residido durante al menos tres meses anteriores a la entrega del Formulario N-400 en el distrito de la agencia en que el solicitante afirma tener su residencia Freepik

Asimismo, precisa: “El Uscis contará el día en que un solicitante salga de Estados Unidos y el día en que regrese como días de presencia física dentro de Estados Unidos a efectos de naturalización”.

Trámite de naturalización: documentación y pruebas para la regla

La agencia también advierte que el solo hecho de tener en posesión una tarjeta de residente permanente durante el período requerido de presencia física no establece por sí solo el requisito para fines de naturalización.

Por el contrario, el solicitante debe demostrar haber estado y permanecido en el país norteamericano mediante documentación.

Además, la agencia revisará todos los registros pertinentes para determinar si el solicitante ha cumplido con el período de presencia física requerido; el testimonio del solicitante también se tomará en cuenta para determinar si se cumplió con el período.

Los requisitos de “residencia continua” y “presencia física” están interrelacionados, pero son distintos Freepik - Freepik

Requisitos generales de elegibilidad para los residentes permanentes

Además de cumplir con la regla de los 30 meses, el Uscis indica que para poder optar por la ciudadanía a través de la naturalización por ser residente permanente legal durante al menos cinco años, el peticionario debe cumplir con: