Para migrantes: cómo es la regla de los 30 meses del Uscis, esencial para obtener la ciudadanía americana
El solicitante deberá presentar documentación de prueba que sustente el requisito; la agencia de inmigración en EE.UU. hará una revisión de registros
La mayoría de los residentes permanentes en EE.UU. optan por solicitar la ciudadanía americana a través de la naturalización. Para llevar a cabo el proceso se deben cumplir una serie de reglas dispuestas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), como la de los 30 meses.
Ciudadanía americana: así funciona la regla de los 30 meses del Uscis
La naturalización (Formulario N-400) es el proceso mediante el cual un nacido fuera de Estados Unidos se convierte voluntariamente en ciudadano estadounidense. A los titulares de una green card normalmente se les pide cumplir con tener el estatus por al menos cinco años, entre otros requisitos esenciales.
En el Manual de Políticas de la agencia se indica que, por lo general, se exige a los solicitantes que hayan estado físicamente presentes en EE.UU. durante al menos la mitad del tiempo requerido para su residencia continua.
Esto significa que conforme al artículo 316(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) deben demostrar su presencia física en Estados Unidos durante al menos 30 meses (913 días) antes de presentar la solicitud.
Qué significa la presencia física para obtener la ciudadanía
El organismo explica que la presencia física se refiere al número de días que el solicitante debe estar físicamente en EE.UU. durante el período legal hasta la fecha de presentación de la solicitud de la ciudadanía.
Asimismo, precisa: “El Uscis contará el día en que un solicitante salga de Estados Unidos y el día en que regrese como días de presencia física dentro de Estados Unidos a efectos de naturalización”.
Trámite de naturalización: documentación y pruebas para la regla
La agencia también advierte que el solo hecho de tener en posesión una tarjeta de residente permanente durante el período requerido de presencia física no establece por sí solo el requisito para fines de naturalización.
Por el contrario, el solicitante debe demostrar haber estado y permanecido en el país norteamericano mediante documentación.
Además, la agencia revisará todos los registros pertinentes para determinar si el solicitante ha cumplido con el período de presencia física requerido; el testimonio del solicitante también se tomará en cuenta para determinar si se cumplió con el período.
Requisitos generales de elegibilidad para los residentes permanentes
Además de cumplir con la regla de los 30 meses, el Uscis indica que para poder optar por la ciudadanía a través de la naturalización por ser residente permanente legal durante al menos cinco años, el peticionario debe cumplir con:
- Tener al menos 18 años cuando se presente el Formulario N-400.
- Demostrar que ha sido residente permanente admitido en Estados Unidos durante al menos cinco años.
- Demostrar residencia continua en Estados Unidos durante al menos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se presente el formulario.
- Probar que se ha vivido durante al menos tres meses en un estado o distrito del Uscis que tenga jurisdicción sobre el lugar de residencia.
- Demostrar que el solicitante es una persona de buena conducta moral y que lo ha sido durante al menos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se presente la solicitud.
- Demostrar adhesión a los principios e ideales de la Constitución de Estados Unidos.
- Ser capaz de leer, escribir y hablar inglés básico.
- Poseer conocimientos y comprensión de la historia, y de los principios y la forma de gobierno de EE.UU.
- Prestar juramento de lealtad a Estados Unidos.
