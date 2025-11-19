En Florida: Ron DeSantis decretó tres “feriados extra” para los trabajadores

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció recientemente que ciertos trabajadores tendrán tres “feriados extra” en lo que resta del 2025. El mandatario republicano agregó como jornadas de asueto días anteriores o siguientes a las celebraciones de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. La buena noticia no aplica para todos, ya que solo empleados estatales contarán con estas fechas de descanso.

DeSantis anunció que empleados estatales de Florida tendrán feriados extra

De acuerdo con un anuncio público que hizo el gobernador, los trabajadores del estado contarán con jornadas de asueto adicionales. Según el comunicado oficial, a partir de esta disposición incluso tendrán un fin de semana de cinco días.

Ron DeSantis anunció feriados extra para los trabajadores estatales de Florida Archivo

La decisión de DeSantis establece que se agregan estos feriados para algunos empleados de Florida:

26 de noviembre : la jornada previa al Día de Acción de Gracias.

: la jornada previa al Día de Acción de Gracias. 26 de diciembre : el día posterior a Navidad.

: el día posterior a Navidad. 2 de enero: la fecha siguiente a Año Nuevo.

En el caso de las celebraciones de fin de año, el próximo 25 de diciembre y 1° de enero caen jueves. Como reconocimiento y gesto del Estado del Sol para no cortar el descanso de los trabajadores, el gobierno dispuso que ambos viernes siguientes a las fiestas sean de asueto. De esa manera, los empleados gozarán de dos fines de semana de cuatro días.

Por su parte, el descanso es incluso más extenso para Acción de Gracias. En 2025, la jornada será el jueves 27 de noviembre. Mientras que el viernes 28 ya es feriado, DeSantis decidió también añadir el miércoles 26. Esta medida les da a los empleados de Florida un fin de semana de cinco días.

Por el Día de Acción de Gracias, los trabajadores estatales de Florida tendrán un fin de semana de cinco días Freepik

Las jornadas de asueto también son importantes para el resto de los habitantes, que deben recordar que las oficinas estatales permanecerán cerradas en los siguientes períodos: del 26 al 30 de noviembre, del 25 al 28 de diciembre y del 1° al 4 de enero.

El calendario de feriados estatales de Florida en 2026

Luego del cambio que anunció DeSantis para los empleados estatales, el calendario de asuetos estatales para el año próximo queda dispuesto de la siguiente manera:

1° de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo 2 de enero : viernes siguiente a Año Nuevo. Solo aplica a trabajadores del estado.

: viernes siguiente a Año Nuevo. Solo aplica a trabajadores del estado. 19 de enero : nacimiento de Martin Luther King.

: nacimiento de Martin Luther King. 25 de mayo : Día de los Caídos.

: Día de los Caídos. 3 de julio : se traslada el asueto del 4 de julio por Día de la Independencia.

: se traslada el asueto del 4 de julio por Día de la Independencia. 7 de septiembre : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. 11 de noviembre : Día de los Veteranos.

: Día de los Veteranos. 26 de noviembre : Acción de Gracias.

: Acción de Gracias. 27 de noviembre : viernes después de Acción de Gracias. Solo para empleados estatales.

: viernes después de Acción de Gracias. Solo para empleados estatales. 25 de diciembre: Navidad.

La decisión de Ron DeSantis dará más descanso a los trabajadores de Florida en Navidad Freepik

DeSantis ya había agregado feriados para trabajadores estatales de Florida en 2024

La decisión de otorgar jornadas de asueto extra para los trabajadores del Estado del Sol no es novedad. En 2024, el gobernador había dispuesto que los empleados tuvieran libres el 23, 24 y 31 de diciembre.

Al igual que este año, la idea de DeSantis fue reconocer el esfuerzo de quienes trabajan para el estado de Florida y brindarles la posibilidad de un mayor descanso. En aquel entonces, lo había anunciado mediante su cuenta oficial de X.