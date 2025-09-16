Coach Zac Taylor confía en el QB suplente Jake Browning ante un tramo difícil para los Bengals

CINCINNATI (AP) — Zac Taylor tendrá que pasar por un período prolongado sin el quarterback franquicia Joe Burrow por tercera vez en su mandato como entrenador de los Bengals de Cincinnati.

Al menos Taylor sabe lo que Jake Browning puede hacer.

Browning ha estado con los Bengals desde 2021. Formó parte del equipo de práctica durante dos temporadas antes de convertirse en el suplente de Burrow en 2023. Logró un récord de 4-3 como titular en los últimos siete juegos de esa temporada después de que Burrow quedara fuera de juego por una lesión en la muñeca derecha.

Con Burrow esperado a perderse al menos tres meses debido a una lesión en el dedo gordo del pie izquierdo que requiere cirugía, Taylor dijo que no imagina un cambio dramático en los planes de juego habituales de los Bengals con Browning tomando el relevo.

“Conoce el libro de jugadas de principio a fin. Va a hacer ajustes de protección. Será capaz de hacer los ajustes correctos. Está completamente capacitado para salir y liderar”, dijo Taylor, quien tiene un récord de 2-0 por primera vez.

Incluyendo la victoria del domingo 31-27 sobre Jacksonville, Browning ha jugado en 13 partidos.

Browning —quien completó 21 de 32 pases para 241 yardas— lanzó tres intercepciones, pero también fue responsable de tres touchdowns (dos por pase, uno por carrera). Cincinnati anotó en cuatro de las ocho series que lideró, incluyendo la posesión final que selló el juego en la que los Bengals recorrieron 92 yardas en 15 jugadas, culminando con una carrera de una yarda de Browning para un TD. Completó 9 de 12 pases para 65 yardas en esa serie.

Browning tuvo una racha de cuatro juegos consecutivos con al menos 275 yardas por pase en 2023. Uno de ellos fue contra los Minnesota Vikings, a quienes los Bengals enfrentarán el domingo.

Taylor dijo durante la victoria del domingo sobre los Jaguars: “Enfrentamos la adversidad de frente y no nos inmutamos”.

Considerando el calendario próximo de los Bengals, Taylor va a necesitar más de lo mismo.

El enfrentamiento de esta semana en Minnesota inicia una serie de cinco juegos contra equipos que llegaron a los playoffs la temporada pasada. También podría ser una batalla de suplentes porque el mariscal de campo de los Vikings, J.J. McCarthy, tiene un esguince en el tobillo derecho.

Después de los Vikings, Cincinnati jugará en Denver en un partido de lunes por la noche el 29 de septiembre, recibirá a Detroit el 5 de octubre, visitará Green Bay el 12 de octubre y luego recibirá a Pittsburgh el jueves 16 de octubre.

Lo que está funcionando

La secundaria. Los Bengals tuvieron dos intercepciones contra los Jaguars y han interceptado al menos cuatro pases en los primeros dos juegos por primera vez desde 2014 y la octava vez en la historia de la franquicia.

Jordan Battle es el primer Bengal con una intercepción en cada uno de los primeros dos juegos desde Ashley Ambrose en 1996.

Lo que necesita ayuda

El juego terrestre. Los Bengals están promediando solo 2,4 yardas por carrera, el segundo peor en la liga antes de los juegos del lunes por la noche. Su carrera más larga del año es de 11 yardas.

Lesiones

El novato DE Shemar Stewart está en duda después de sufrir una lesión en el tobillo derecho durante el cuarto período.

Número clave

6 — Juegos de Ja'Marr Chase con al menos 10 recepciones, 150 yardas por recepciones y un touchdown, superando al miembro del Salón de la Fama Isaac Bruce (cinco juegos) por la mayor cantidad de tales juegos por un jugador de la NFL menor de 26 años.

Próximos pasos

Los Bengals buscan llegar a 3-0 por primera vez desde 2015 cuando visiten a los Vikings de Minnesota (1-1). Cincinnati ha ganado los últimos dos y tres de cuatro enfrentamientos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes