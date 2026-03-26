Colombia vs. Croacia, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia inaugura su doble fecha FIFA de marzo vs. Croacia en Orlando, un duelo inédito entre dos selecciones que podrían reencontrarse en el Mundial 2026. La Tricolor busca seguir afinando su juego bajo las órdenes de Néstor Lorenzo ante uno de los rivales más exigentes del fútbol europeo.

Colombia y su camino al Mundial 2026

Colombia llega al partido como una de las selecciones sudamericanas más sólidas del ciclo, tras clasificar al Mundial 2026 como quinta en las Eliminatorias Conmebol y llegar a la final de la Copa América.

Lorenzo enfrenta una duda de peso: James Rodríguez, capitán del equipo, llega con pocos minutos en su club, lo que pone en duda su titularidad.

Después de dos años, la Tricolor vuelve a medir su nivel ante rivales europeos de primer nivel, con Croacia y luego Francia como exámenes de preparación.

Croacia, por su parte, llega a Orlando como uno de los equipos más regulares del fútbol mundial en la última década, con un subcampeonato en 2018 y un tercer puesto en Qatar 2022.

Croatia's midfielder #10 Luka Modric (C) reacts at the end of the UEFA Euro 2024 Group B football match between Croatia and Italy at the Leipzig Stadium in Leipzig on June 24, 2024. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) ODD ANDERSEN - AFP

El entrenador croata Zlatko Dalić elogió a Colombia en la previa y anticipó una “gran prueba” para su equipo, destacando la velocidad y la fortaleza física de la Tricolor. Luka Modrić lidera la nómina croata de 26 convocados como referente indiscutido.

Cómo ver en vivo a Colombia vs. Croacia

De acuerdo con el calendario confirmado por ESPN Deportes, el partido se disputará este jueves 26 de marzo de 2026 en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, con inicio a las 6:30 PM ET. Las opciones para seguirlo en vivo desde EE.UU.:

Caracol TV y RCN (en español, para la comunidad colombiana)

y (en español, para la comunidad colombiana) Para otras zonas: 5:30 PM CT | 4:30 PM MT | 3:30 PM PT

Formaciones de Colombia vs. Croacia

Lorenzo no ha confirmado el once oficial, pero según ESPN Deportes, existe una discusión puntual en el arco entre Vargas y Montero para el inicio de la fecha FIFA.

El delantero Jhon Córdoba también está en el debate de la titularidad, y habló en la previa sobre su posible inclusión en el XI.

Colombia (XI probable): Vargas o Montero; Muñoz, Lucumí, Cuesta, Mojica; Lerma, Mateus Uribe; Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Falcao/Jhon Córdoba.

Vargas o Montero; Muñoz, Lucumí, Cuesta, Mojica; Lerma, Mateus Uribe; Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Falcao/Jhon Córdoba. Croacia (XI probable): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic; Majer, Kovacic; Kramaric, Petkovic. Luka Modrić como capitán y figura principal del equipo europeo.​

James Rodríguez celebra tras anotar de penal el segundo gol de Colombia en la victoria 2-1 ante Argentina por las eliminatorias del Mundial, el martes 10 de septiembre de 2024, en Barranquilla, Colombia. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Ricardo Mazalan - AP

El Grupo K de Colombia en el Mundial 2026

Colombia integrará el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

La Tricolor arrancará el torneo en el Estadio Azteca de Ciudad de México ante Uzbekistán, luego jugará frente al vencedor del repechaje en el Estadio de Guadalajara, y cerrará la fase de grupos ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

Partido Sede Colombia vs. Uzbekistán Estadio Azteca, CDMX Colombia vs. Rep. repechaje Estadio Guadalajara Colombia vs.

Portugal Hard Rock Stadium, Miami

Historial entre Colombia y Croacia

Este jueves marcará el primer enfrentamiento en la historia entre Colombia y Croacia, sin antecedentes previos en competición oficial ni amistosa, de acuerdo con ESPN Deportes.

El duelo tiene además un condimento adicional: existe una alta probabilidad de que se repitan en el Mundial 2026, pues según los análisis de cruces publicados por ESPN Deportes, Croacia podría ser el rival de Colombia en los 16avos de final si la Tricolor termina segunda o tercera en el Grupo K.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.