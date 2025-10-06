Cuáles son los mejores restaurantes de Denver para comer chile verde y cuál fue destacado por la Guía Michelin

La comida mexicana es tan popular en Denver, Colorado, que incluso la gastronomía que combina elementos de México y de la ciudad recibió su propio nombre: Den-Mex. Uno de los platillos más famosos de esta fusión es el chile verde, el cual se sirve en múltiples restaurantes. Uno de ellos fue recomendado por la Guía Michelin dos años consecutivos.

Los mejores restaurantes en Denver para comer chile verde

El 30 de septiembre de 2025, el medio local Westword publicó un listado con los mejores restaurantes en Denver para comer chile verde. Esta preparación consiste en una salsa hecha con chiles verdes que, por lo general, son cultivados en el condado de Pueblo.

Aunque los chiles con los que se prepara esta receta son verdes, el color de la salsa final suele tener un tono más anaranjado (Freepik/8photo)

El chile verde se utiliza para cubrir una variedad de alimentos, como burritos, papas a la francesa y hamburguesas mexicanas (las cuales están envueltas en tortilla).

De acuerdo con Westword, los restaurantes que son imperdibles para los amantes del chile verde son:

El Taco de Mexico (714 Santa Fe Drive)

(714 Santa Fe Drive) La Fiesta (2340 Champa Street)

(2340 Champa Street) Tamales by La Casita (3561 Tejon Street)

(3561 Tejon Street) Chakas Mexican Restaurant (6265 East Evans Avenue)

(6265 East Evans Avenue) D’Corazon (1530 Blake Street)

(1530 Blake Street) Chula on Broadway Cocina Mexicana (3866 South Broadway, Englewood)

(3866 South Broadway, Englewood) Adobo (3109 Federal Boulevard)

(3109 Federal Boulevard) Santo (1265 Alpine Avenue, Boulder)

(1265 Alpine Avenue, Boulder) Brewery Bar II (150 Kalamath Street)

(150 Kalamath Street) Efrain’s of Boulder (2480 Canyon Boulevard, Boulder)

(2480 Canyon Boulevard, Boulder) La Pasadita Inn (1959 Park Avenue West)

(1959 Park Avenue West) The Brutal Poodle (1967 South Broadway)

(1967 South Broadway) Hits the Spot Diner (5637 West Colfax Avenue, Lakewood)

(5637 West Colfax Avenue, Lakewood) Playa Azul Mexican Restaurant (1423 South Federal Boulevard)

(1423 South Federal Boulevard) La Fogata (8090 East Quincy Avenue y 5670 East Evans Avenue)

(8090 East Quincy Avenue y 5670 East Evans Avenue) La Loma (McGregor Square, Greenwood Village and Parker)

(McGregor Square, Greenwood Village and Parker) Savina’s Mexican Kitchen (1801 Broadway and Castle Rock)

(1801 Broadway and Castle Rock) El Tejado (2651 South Broadway)

(2651 South Broadway) The Original Chubby’s Burger Drive-Inn (1231 West 38th Avenue)

(1231 West 38th Avenue) Santiago’s (cuenta con cinco sucursales en Denver y 30 locales en total en Colorado)

El restaurante que fue reconocido por la Guía Michelin

Entre los 20 negocios que conformaron la lista de Westword, solo hay uno de ellos que fue recomendado por la Guía Michelin en 2023 y de nuevo en 2024: Santo.

El dueño de Santo es el chef Hosea Rosenberg, quien es famoso por haber ganado la quinta temporada del reality show Top Chef (Facebook/Santo Boulder)

Santo es un restaurante que combina los ingredientes de Colorado con la gastronomía de Nuevo México y que también se inspira en recetas mexicanas, como señaló su página oficial.

La Guía Michelin destacó la variedad de opciones que sirven en este establecimiento según la hora del día: como burritos en la mañana y pozole o tortas para la tarde. Como detalló Westword, el chile verde en Santo se puede ordenar sobre burritos, hamburguesas, enchiladas o en un estofado con cerdo y papas.

Den-Mex: una gastronomía con fusiones inesperadas

CBS News reportó que uno de los mayores expertos en cuanto a la comida mexicana que se prepara en Denver es Gustavo Arellano, columnista y autor del libro Taco USA: How Mexican Food Conquered America (Taco USA: cómo la comida mexicana conquistó América).

En The Original Chubby’s Burger Drive-Inn, los clientes pueden ordenar hamburguesas y papas "ahogadas" en chile verde (Facebook/Original Chubby's)

“Debo decir que Denver tiene una de las escenas gastronómicas mexicanas más singulares que he conocido en todos mis viajes y es absolutamente increíble”, aseguró Arellano durante su entrevista con CBS News.

El columnista fue quien comenzó a utilizar el término Den-Mex para referirse a la fusión de la comida mexicana con la de Denver.

Gustavo Arellano contó que una de las preparaciones originales que más le sorprendió encontrar en la ciudad fueron los chiles rellenos envueltos en wonton (una masa fina originaria de China), los cuales son parte del menú de La Fiesta.

Arellano afirmó que uno de los platillos clásicos de la comida Den-Mex es el chile verde, en especial cuando se utiliza para “ahogar” burritos. Este alimento fue popularizado por Santiago’s, un restaurante que (como se mencionó en el listado de Westword) posee 30 sucursales en Colorado.

“Dondequiera que haya una gran comunidad mexicano-estadounidense, siempre encontrarás diferentes interpretaciones de la comida mexicano-estadounidense”, expresó Gustavo Arellano en CBS News.